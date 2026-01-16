MOGGIO, IN UN CONDOMINIO “LEGIONELLA NELL’ACQUA”. LA SINDACA TRANQUILLIZZA

Salve,

s ono residente a Moggio e denuncio la presenza della legionella nell’acqua sanitaria dal mese di Ottobre 2025.

Un’abitante di Moggio

–

Ricevuta la segnalazione della nostra lettrice, abbiamo girato la questione alla sindaca di Moggio Mariangela Colombo, che ne ha preso atto e una volta verificata la situazione ha risposto così:

“A seguito del contatto con il gestore idrico, mi è stato riportato che ricevuta la segnalazione, per scrupolo, viene fatta verifica sulla rete, potendo però già escludere che possa esservi derivazione dall’acquedotto. A maggior ragione in questa stagione, stante le basse temperature. Mi viene precisato che la legionella è legata al ristagno di acqua calda negli impianti di accumulo interni alle proprietà”.