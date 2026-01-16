MOGGIO, IN UN CONDOMINIO “LEGIONELLA NELL’ACQUA”. LA SINDACA TRANQUILLIZZA

Salve,
sono residente a Moggio e denuncio la presenza della legionella nell’acqua sanitaria dal mese di Ottobre 2025.
L’amministratore del condominio, dopo aver fatto eseguire schock termico in data 24 novembre non ha agito con null’altro, mettendo a rischio la salute dei condomini.
Un’abitante di Moggio
–
Ricevuta la segnalazione della nostra lettrice, abbiamo girato la questione alla sindaca di Moggio Mariangela Colombo, che ne ha preso atto e una volta verificata la situazione ha risposto così:
“A seguito del contatto con il gestore idrico, mi è stato riportato che ricevuta la segnalazione, per scrupolo, viene fatta verifica sulla rete, potendo però già escludere che possa esservi derivazione dall’acquedotto. A maggior ragione in questa stagione, stante le basse temperature. Mi viene precisato che la legionella è legata al ristagno di acqua calda negli impianti di accumulo interni alle proprietà”.