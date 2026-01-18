LECCO-SHOW A FELTRE, NON SI FERMA VALENTE: “CONTINUIAMO A SPINGERE”

FELTRE (BL) – Nel giorno dell’inaugurazione dello “Zugni Tauro”, il Lecco cala il poker sulla Dolomiti Bellunesi e rilancia con forza le proprie ambizioni, dominando 1-4 una gara mai realmente in discussione. La formazione bluceleste mostra personalità, qualità e cinismo, confermando le sensazioni positive delle ultime uscite e accendendo l’entusiasmo dei tifosi arrivati in massa a Feltre.?

Nel dopo partita mister Federico Valente parla di prestazione “molto matura”, sottolineando come il Lecco abbia saputo indirizzare l’incontro sin dai primi minuti grazie a un atteggiamento aggressivo e a un palleggio pulito tra le …

