CALCIO LECCO: DOPO IL 2° POSTO ARRIVA LA PROVA DI MATURITÀ

LECCO – Una vittoria larga e importante quella conquistata dalla Calcio Lecco sabato 17 gennaio sul campo della Dolomiti Bellunesi. Un netto 4-1 che porta le firme di Zanellato, Metlika, Burrai con autogol di Rizzo e rete della bandiera di Cossalter. Ma, aldilà dei gol, i tre punti consentono alla squadra di mister Valente di superare in classifica il Brescia, fermato sullo 0-0 a Vercelli, per piazzarsi al secondo posto solitario a quota 44, a -12 dall’inarrestabile capolista Vicenza.

La parola d’ordine è sempre quella: continuità. Soprattutto ora che la squadra ha riconquistato il secondo posto. E la 23esima giornata propone un match difficile: al Rigamonti-Ceppi, lunedì 26 gennaio alle 20:30, sarà infatti ospite l’Inter U23, quinta in classifica con 34 punti. Vietato perdere.