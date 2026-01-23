DUE VI-CS CASARGO, TERZA TRASFERTA PER CONTINUARE LA STRISCIA POSITIVA

CASARGO – Il CS Casargo si prepara a una nuova e delicata sfida nel campionato di Terza categoria lecchese, Girone A, atteso domenica 25 gennaio sul campo di Galbiate contro la Due Vi (foto sotto) con fischio d’inizio alle 14:30.

Una partita che si annuncia insidiosa sia per il valore dell’avversario sia per il contesto, visto che si tratterà della terza trasferta dall’inizio del girone di ritorno per la formazione dell’Alta Valsassina.

In classifica il Casargo arriva all’appuntamento con un piccolo ma significativo margine, presentandosi infatti avanti di due punti rispetto alla squadra di casa. Un vantaggio che però non consente distrazioni, perché il gruppo di metà graduatoria resta corto e ogni risultato può cambiare rapidamente gli equilibri del Girone A. Anche la Due Vi, reduce come il Casargo da un percorso nel campionato provinciale CSI prima dell’approdo in FIGC, cerca continuità e punti pesanti per risalire posizioni.

L’ambiente in casa Casargo è descritto come carico e fiducioso, forte soprattutto delle recenti vittorie ottenute lontano dal campo amico. «Il morale è positivo, si cerca di sfruttare l’onda delle ultime vittorie esterne», fanno sapere dalla società dell’Alta Valle, che punta ancora sulla compattezza del gruppo per affrontare una delle trasferte più impegnative della stagione. Nel frattempo la dirigenza si è mossa anche sul fronte del mercato tesserando due volti nuovi, a conferma della volontà di alzare ulteriormente il livello della rosa. In difesa è arrivato Matteo Berera, chiamato a dare solidità e alternative nel reparto arretrato, mentre in avanti il Casargo potrà contare sull’innesto dell’attaccante Oscar Baruffaldi, profilo che aggiunge peso offensivo e soluzioni in area di rigore.

L’obiettivo per la sfida di Galbiate sarà quello di coniugare entusiasmo e pragmatismo, cercando di capitalizzare il buon momento e confermare il trend positivo in trasferta. Con una classifica ancora aperta e un calendario fitto di scontri diretti, ogni punto può rivelarsi fondamentale per il prosieguo del campionato e per le ambizioni del club dell’Alta Valsassina.

RedSpo