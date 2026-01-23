SABATO E DOMENICA PAGLIO E BETULLE “APERTI”: TUTTI I DETTAGLI

ALTA VALSASSINA – In vista del fine settimana, IT – AV – Iniziative Turistiche Alta Valsassina ha diffuso l’aggiornamento sulle aperture degli impianti e delle piste dell’area Alpe Paglio–Pian delle Betulle per sabato 24 e domenica 25 gennaio.

Il tappeto del Pian delle Betulle sarà aperto, accessibile sia ai bob sia agli sciatori, mentre i tappeti dell’Alpe Paglio resteranno chiusi. Ferma anche la seggiovia Pian delle Betulle – Cima Laghetto, non operativa per l’intero weekend.

Le piste risultano aperte, in particolare la Pista Baby del Pian delle Betulle, anch’essa fruibile da bob e sciatori. Rimarrà invece chiuso il bar/tavola calda “Settimo Cielo – Cima Laghetto”.

Gli impianti saranno attivi nella fascia oraria dalle 9 alle 16.

Tariffe

Giornaliero seggiovia adulti : 25 euro (20 euro con biglietto funivia)

: 25 euro (20 euro con biglietto funivia) Giornaliero seggiovia bambini fino a 10 anni : 15 euro

: 15 euro Giornaliero tappeti baby : 10 euro

: 10 euro Corsa seggiovia A/R o solo A: 5 euro (pedonale o con sci)

Con il biglietto giornaliero della seggiovia è possibile utilizzare anche il tappeto Baby.