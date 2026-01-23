CORTENOVA ATTENDE LA SIRTORESE. PER IL MISTER “SERVE UNA SIGNORA PARTITA”

CORTENOVA Domenica il Cortenova sarà protagonista di una nuova e impegnativa sfida nel campionato di Seconda categoria: i gialloblu scenderanno infatti in campo a Bindo, dove affronteranno la Sirtorese, formazione solida e in piena corsa per un posto nei playoff.

Dopo le buone prestazioni offerte contro Futura e Barzago, il gruppo allenato da Andrea Tantardini è chiamato a confermarsi, nonostante qualche assenza pesante. Non saranno della partita il centrocampista Sergio Fazzini, fermato dal giudice sportivo, e il difensore Tenderini. Tornano invece a disposizione Garagnani, Leo Ripamonti e Gerosa, mentre resta in dubbio Benedetti.

Alla vigilia del match, Tantardini ha sottolineato a Valsassinanews il valore dell’avversario e le ambizioni del suo gruppo:

“Domenica altra bella sfida contro una squadra tosta e quadrata, allenata da un mister di categoria superiore come Invernizzi, che ha già guidato squadre di Promozione come il Colicoderviese. La Sirtorese è in piena lotta playoff, noi dovremo ripetere le belle prestazioni delle ultime due giornate. La classifica per ora non ci premia, ma le nostre energie sono anche rivolte alla Coppa Lombardia: mancano dodici giorni a un appuntamento fondamentale, e dobbiamo farci trovare pronti”.

Il Cortenova, quindi, punta a un risultato positivo per ritrovare morale e continuità, in un gennaio fitto di impegni e di opportunità per crescere ancora.

RedSpo