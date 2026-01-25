IN ‘TERZA’ LA RIMONTA NON RIESCE AL CASARGO. SCONFITTA PER 2-1 A GALBIATE

GALBIATE – Trasferta amara persa 2-1 oggi pomeriggio contro la Due Vi di Galbiate per il Casargo.

Primo tempo che vede le squadre affrontarsi a viso aperto: prima occasione per i padroni di casa a tu per tu con il portiere delle Furie rosse Michael Gianola che di piedi compie una prodezza. Al 30′ Spandri sguscia al suo marcatore, diagonale potente deviato in angolo; 5 minuti dopo gol per i galbiatesi, che in contropiede insaccano il vantaggio.

Nella ripresa pronti e via, raddoppio della Due Vi con grande triangolazione e palla nel sette. Il Casargo accusa il colpo ma non molla e al 35 trova il gol con Ezio Bergamini che tira e trova la deviazione in autogol di un difensore avversario,

Nel finale arrembaggio, si sfiora il pareggio con Chiari che da due passi scivola sprecando la più ghiotta delle occasioni. Termina 2-1, non senza recriminazioni.

RedSpo