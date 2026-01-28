VOTA IL SONDAGGIO VN. SCUOLE: ISTITUTO COMPRENSIVO UNICO PER LA VALLE?

VALSASSINA – Valsassinanews propone fino a giovedì un sondaggio dedicato a un tema che riguarda da vicino famiglie, studenti, insegnanti e amministratori: l’ipotesi di creare un Istituto Comprensivo unico per tutta la Valsassina.
Da tempo si discute della possibilità di accorpare le diverse realtà scolastiche del territorio in un’unica struttura organizzativa, con l’obiettivo dichiarato di ottimizzare risorse, coordinamento e continuità didattica.
Ma non mancano dubbi e timori: cosa accadrebbe ai plessi periferici? E quali sarebbero gli effetti sulla qualità dell’offerta formativa?
Il sondaggio: opzioni e obiettivi
La domanda ai lettori è netta: sei favorevole a un Istituto Comprensivo unico per la Valsassina? Tra le proposte da votare:
- Sì in assoluto.
- No.
- Solo se si mantengono tutti i plessi attuali.
Trovano spazio anche risposte di segno diverso:
- Non ho idee precise in proposito.
- L’argomento non mi interessa.
- È sempre il solito magna-magna.
Tempistiche e modalità di partecipazione
Il sondaggio resterà attivo fino a domani, giovedì 29 gennaio. Tra qualche giorno i risultati, come sempre, saranno pubblicati e commentati su queste pagine: ogni lettore è invitato a esprimere la propria opinione e a segnalare eventuali proposte. Basta un clic sul sito per votare in modo anonimo la propria preferenza. Si può votare indicando la propria preferenza nel box qui sotto – oppure nell’apposito spazio a destra della home page del nostro quotidiano.
Perché partecipare
Il futuro della scuola in Valsassina riguarda l’intera comunità: esprimere la propria opinione significa contribuire a un confronto consapevole su un tema che tocca servizi, famiglie e territorio.
RedVN