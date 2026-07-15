DOMANI IN SCENA A INTROBIO “KATJUŠA”, PER IL 105° ANNIVERSARIO DEGLI ALPINI

INTROBIO – Domani sera, giovedì 16 luglio alle 21, andrà in scena la rappresentazione teatrale Katjuša – Una storia di gente dispersa nel vento, evento conclusivo della tre giorni di festeggiamenti per il 105° anniversario della fondazione del Gruppo Alpini di Introbio. Lo spettacolo, originariamente previsto per sabato 12 luglio, era stato rimandato a causa del maltempo e domani chiuderà il programma delle celebrazioni.

Katjuša è una narrazione corale scritta e raccontata da Daniele Gianera, Alessandro Balatti e Donatella Bortone.

La rappresentazione si terrà in Piazza della Torre a Introbio; in caso di pioggia l’evento sarà trasferito alla località Praa Baster.

L’ingresso è libero.

RedCult