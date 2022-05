BARECH: “NUOVO CAPANNONE? LE ELEZIONI NON FINISCONO MAI”

Data pubblicazione 6 Maggio 2022

BALLABIO – Riceviamo e pubblichiamo un’altra lettera giunta in redazione sul tema del nuovo capannone industriale che si vorrebbe far sorgere sul prato del Barech, a Ballabio Inferiore. Il tema sta facendo decisamente discutere ben oltre i confini di Ballabio: dopo un via libera preliminare in Consiglio Comunale lo scorso autunno, la ditta interessata ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’amministrazione Bussola e la Provincia di Lecco, documento e condizioni attorno alle quali sta crescendo il confronto tra cittadini.