CALCIO, PLAYOFF: IL CORTENOVA CI CREDE. DOMENICA ARRIVA IL GALBIATE

Data pubblicazione 7 Maggio 2022

CORTENOVA – A prescindere da tutto, il campionato di prima categoria del Cortenova è e resterà a dir poco sorprendente ma arrivati a questo punto è impossibile non crederci: a due settimane dal termine del torneo, i gialloblu sono ancora vivi per un’incredibile rimonta playoff e la prossima sfida, quella col Galbiate, potrebbe assumere risvolti davvero interessanti.

L’incredibile vittoria contro il Costamasnaga è solo la ciliegina sulla torta di un girone di ritorno pressoché perfetto. Gli ultimi 10 minuti di partita, dove il Cortenova ha visto la rimonta degli avversari (da 1-3 a 3-3) per poi ritornare avanti con la zampata di Vergottini, riassumono perfettamente la stagione di una squadra che, nonostante le mille difficoltà di inizio anno, non ha mai smesso di credere nel traguardo finale, lottando fino alla fine per una salvezza che in pochi avrebbero pronosticato.

Ora, dopo aver sconfitto quella che fino a settimana scorsa era la seconda forza del torneo, i gialloblu avranno un’altra sfida cruciale, forse ancora più difficile: domenica a Cortenova sarà ospite il Galbiate che, dopo aver appena superato lo stesso Costa, non ha intenzione di perdere la posizione più vantaggiosa in ottica playoff.

Un momento d’oro quello della squadra ai piedi del monte Barro che, oltre all’ottima stagione in campionato, ha raggiunto l’incredibile traguardo della finale di Coppa Lombardia, in scena contro il Fornovo San Giovanni a data da destinarsi.

All’andata vinsero i lecchesi, 3-2 in rimonta con un rigore nel finale. Ma erano altri tempi. In un campionato che sembra non finire mai e che ci ha regalato incredibili soddisfazioni, una cosa è certa: anche domenica ci sarà da divertirsi.

RedSpo