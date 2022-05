CALCIO, IN PRIMA CATEGORIA CORTENOVA-GALBIATE TERMINA 1-2

Data pubblicazione 8 Maggio 2022

CORTENOVA – Finisce con una sconfitta il match interno del Cortenova in Prima categoria contro il Galbiate. Primo tempo chiuso in parità, poi al 7′ della ripresa la rete che risulterà decisiva per gli ospiti.

Al 9′ Galbiate in vantaggio: sugli sviluppi di un’iniziativa sulla destra colpo di testa vincente di Longoni dal limite dell’area piccola. Al 24′ ospiti ancora pericolosi su palla inattiva: sulla mischia Codega manda in angolo.

Ci prova il Cortenova un minuto dopo, ma la conclusione di Ciresa da fuori area termina a lato.

Al 32′ su rapido capovolgimento di fronte arriva il pareggio dei padroni di casa, realizzato da Federico Gianola con un tiro da fuori area deviato da un difensore ospite in modo tale da mettere fuori causa Riva.

Si va al riposo sul parziale di 1 a 1. Partono meglio gli ospiti, poi il Cortenova si fa vedere in avanti nella seconda parte della prima frazione di gioco.

Al 52′ Galbiate nuovamente in vantaggio grazie a Di Luccio autore di una giocata personale sulla corsia di destra e finalizzata in rete. Dopo il secondo vantaggio ospite il gioco è continuamente spezzettato da continue perdite di tempo, ad ogni minimo contatto urla e giocatori che restano a terra per diverso tempo.

Il Cortenova ci prova con un paio di punizioni di Selva e una conclusione di Ermenegildo Ciresa che vengono sempre rimpallate in angolo dai difensori ospiti. Si gioca fino al 98′ e le scintille continuano anche dopo il triplice fischio finale.

RedSpo

CORTENOVA-GALBIATE 1-2

(Primo tempo 1-1)

Cortenova: Codega, Ermenegildo Ciresa, Galli, Sergio Fazzini( dall’81 Gritti), Melesi (dall’87’ Taricco), Benedetti, Gianola (dal 65′ Alex Fazzini), Marco Ciresa, Ruiz Macas, Selva, Busi (dal 69′ Vergottini).

Allenatore: Selva

–

Galbiate: Manuel Riva, Bonfanti, Corti, Quarenghi (dal 91′ Sorbara), Rossini, Ruggiero (dal 62′ Maggioni), Todeschini (dal 65′ Verlino), Gjoka, Longoni (dall’84’ Villa), Di Luccio, Brembilla (dal 67′ Sacco).

Allenatore: Canella

Marcatori: Longoni (G) 9′ pt, F. Gianola (C) 32′ pt, Di Luccio (G) 7′ st

Arbitro: Pietro Meroni di Como