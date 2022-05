LETTERA SUL BARECH. “L’INFORMATO PEDRAZZINI, L’IRREQUIETA CONSONNI E I MUSCOLI DI BUSSOLA”

Data pubblicazione 10 Maggio 2022

“Barech” in montagna vuol dire: accogliente radura circondata da un muretto, che a Ballabio si è sfaldato e gli armenti son fuggiti in un bel prato. Vorrei pubblicamente ringraziare l’ing. Pedrazzini consigliere comunale che con consumata abilità teatrale dimostra di saper recitate ogni parte in commedia, anche se poc’anzi aveva consigliato Ballabionews di diradare i colpi pena un calo di interesse di lettori e cittadini lui, invece, ha dato fuoco alle polveri.

Dico questo senza ironia alcuna. Le sue News…