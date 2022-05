COME CAPIRE SE QUALCUNO STA MONITORANDO IL TUO ACCOUNT WHATSAPP

Data pubblicazione 11 Maggio 2022

WhatsApp è forse una delle applicazioni più popolari nel mondo d’oggi. Viene usato sia per lavoro che per comunicare con amici e cari in qualsiasi momento..

Per combattere potenziali pericoli, diverse caratteristiche dell’app, come la sua crittografia end-to-end e le sue impostazioni per mantenere la privacy degli utenti sono state introdotte per far si’ che solo chi manda e chi riceve un messaggio possono leggere i messaggi di una conversazione. Però ci sono diverse scappatoie per girarci intorno a queste impostazioni e quindi, la sicurezza degli utenti non è garantita. Basta fare una ricerca sul nostro sito su come spiare whatsapp solo con il numero .

Quindi, ogni utente di WhatsApp deve essere cosciente dei diversi modi per capire se qualcuno sta monitorando i propri messaggi. Questo articolo ti darà alcuni dei consigli migliori per capire se qualcuno sta spiando i tuoi messaggi Whatsapp senza il tuo consenso.

Segnali Chiavi Che Il Tuo WhatsApp È Monitorato

C’è Un Nuovo Dispositivo Sulla Tua Lista Di Dispositivi Collegati

Come tante applicazioni per messaggiare, WhatsApp offre sia un’app per il desktop che una per il web per stare sempre collegato ai tuoi messaggi senza dover usare il telefono. Queste app funzionano perché collegano un computer al tuo account WhatsApp mobile per far sì che i messaggi mobili ti arrivano sul computer. Questi dispositivi vengono poi messi su una lista di dispositivi collegati che puoi vedere cliccando sul menu opzioni nell’applicazione.

Se qualcuno volesse accedere al tuo WhatsApp per vedere i tuoi messaggi o anche inviare un messaggio a qualcuno al posto tuo, basta fare uno scan del codice QR che appare sullo schermo del computer con il tuo cellulare. Puoi evitare che questa succede se imposti una password robusta e segreta sul tuo cellulare. Ma se il tuo telefono è senza protezione, diventa facile per qualcun’altro aprire il tuo account WhatsApp.

Ecco come qualcuno potrebbe utilizzare WhatsApp Web per monitorare i tuoi messaggi –

Per primo, qualcuno deve aprire la pagina di WhatsApp Web utilizzando il link URL web.whatsapp.com o scaricando l’applicazione per desktop di WhatsApp Desktop.

Poi, deve avere accesso al tuo telefono fisicamente per poter sbloccarlo e aprire WhatsApp. Devono selezionare il menu opzioni nell’angolo in alto a destra o cliccando il bottone di tre palline e cliccare poi Dispositivi Collegati.

Se non ci sono ancora dispositivi collegati, l’app ti darà la possibilità di aggiungere uno attraverso un codici QR che va scansionato. Però se vuoi verificare se ci sono dei dispositivi sconosciuti che utilizzano il tuo account a parte il tuo telefono o computer, anche questi saranno presenti sulla lista di dispositivi collegati. Se noti dei dispositivi strani su questa lista, puoi disconneterlo immediatamente così la persona che ti spia perderà accesso al tuo account.

Un altro modo per sapere se qualcuno sta monitorando il tuo account WhatsApp quando te stesso non usi le applicazioni WhatsApp Web o WhatsApp Desktop è tenere d’occhio l’icona di un computer portatile che potrebbe apparire nell’angolo in alto a sinistra del tuo cellulare. Quest’icona indica che il tuo WhatsApp è attivo su un altro dispositivo quindi saprai subito se qualcuno ti spia se non la usi.

Noti Dei Cambiamenti Strani Al Tuo Account WhatsApp

Un altro segno importante per capire se qualcuno ti sta monitorando è se noti dei cambiamenti strani al tuo account, specialmente se noti dei cambiamenti da un giorno all’altro. Questi cambiamenti potrebbero essere sotto forma di un cambiamento alle tue impostazioni della privacy, una foto di profilo nuova o anche dei strani messaggi inviati ai tuoi contatti che non ricordi di aver mandato, com’è stato notato in un articolo della CBS . Se noti uno di questi cambiamenti, puoi essere sicuro che qualcuno ha preso controllo del tuo account da un altro dispositivo a devi fare il necessario per rimediare la situazione.

La Tua Applicazione WhatsApp È Rallentata Mentre Le Altre Applicazioni Funzionano Perfettamente

A volte, quando qualcuno utilizza uno strumento come un programma di spyware o un software remoto per cambiare un’applicazione scaricata sul tuo cellulare, potrebbe rallentare l’app stessa rispetto alle altre applicazioni e funzioni del tuo telefono. Se noti una cosa simile al tuo WhatsApp, specialmente se si blocca, anche se non noti messaggi strani nelle tue conversazioni, è quasi sicuro che qualcuno sta controllando il tuo account a distanza. Per tenerti al sicuro dagli hacker come riportato da Sky News , tieni d’occhio un cambiamento simile.

Il Tuo Telefono Si Scarica Troppo Velocemente

Tante persone sanno che la batteria di un telefono dura, in media un giorno se usato, ma se noti che all’improvviso la batteria del tuo cellulare non mantiene più la carica quando utilizzi le app social o quando guardi video online, potrebbe indicare che una delle tue applicazioni sta consumando più energia dalla tua batteria del solito. Se questo succede soprattutto quando usi WhatsApp per un lungo periodo di tempo per lavoro o altri tipi di comunicazione, potrebbe significare che c’è un programma di spyware installato sul tuo cellulare che spia i tuoi messaggi WhatsApp continuamente. In un reportage di CNET , infatti, è molto facile avere uno spyware sul proprio cellulare senza saperlo.

Il Tuo Cellulare Si Scalda Quando Usi WhatsApp

Un altro segno che potrebbe indicare che i tuoi messaggi su WhatsApp vengono spiati è se il tuo cellulare si scalda troppo quando usi WhatsApp ma non quando usi le altre applicazioni scaricate sul tuo cellulare nonostante le grafiche e i dettagli presenti sulle tue app. Se noti che questo succede, potrebbe essere perché il tuo telefono sta svolgendo due cose allo stesso tempo, ovvero, tu stai usando WhatsApp per comunicare con altre persone mentre un programma spyware ti spia di continuo.

In Conclusione