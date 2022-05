GIOCHI DI LIBERETÀ: CONCORSI ARTISTICI PER OVER 50 CON LO SPI-CGIL

Data pubblicazione 11 Maggio 2022

LECCO – Come avviene ormai da tempo anche quest’anno si terranno i “Giochi di LiberEtà” organizzati dallo Spi Cgil Lecco. Il concorso è gratuito e aperto a tutti i pensionati e over 50 che potranno gareggiare nelle consuete categorie di Poesia, Racconti, Fotografia e Pittura. L’edizione 2022 per la prima volta avrà, oltre al tema libero, uno suggerito dall’organizzazione, “il quotidiano”, una parola evocativa che può assumere diversi significati: le attività giornaliere, ciò che si fa, si vede e si vive, oppure il giornale che si sfoglia, o ancora il presente e l’attualità delle nostre vite.