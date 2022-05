VIABILITÀ/VEICOLO IN PANNE, CHIUSA A LUNGO LA NUOVA LECCO-BALLABIO

Data pubblicazione 11 Maggio 2022

BALLABIO – “Nuova Lecco-Ballabio” chiusa per alcune ore in questo mercoledì 11 maggio a causa di un veicolo in panne. Il mezzo impegnava la carreggiata e per il suo recupero è stato necessario interrompere la viabilità lungo l’arteria principale che collega la Valsassina al capoluogo. Inevitabili i disagi anche sul percorso alternativo, la Provinciale che attraversa i rioni alti di Lecco. Verso le 16 la situazione sembrerebbe tornata alla normalità.