LETTURE ESTIVE, 100 TITOLI NELLE BIBLIOTECHE LECCHESI PER I GIOVANI

Data pubblicazione 17 Maggio 2022

LECCO – Anche quest’anno, nell’ambito dei progetti di promozione della lettura che da sempre fanno parte delle attività del Sistema Bibliotecario del Territorio Lecchese, i bibliotecari della rete delle biblioteche della provincia di Lecco hanno effettuato una selezione di libri da proporre come lettura estiva, e non solo, agli studenti lecchesi.

Per le bambine e i bambini che frequentano la scuola primaria, i bibliotecari hanno scelto libri divertenti e ironici, sia per le storie che narrano, sia per le illustrazioni in essi contenute, selezionando 70 titoli di diversi generi…