METEO: FINE SETTIMANA DI GRANDE CALURA. LUNEDÌ SERA TEMPORALI

Data pubblicazione 20 Maggio 2022

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Fase primaverile molto calda per mano dell’anticiclone africano che ci consegnerà un fine settimana bollente. L’aria calda sta risalendo dal Nord Africa da alcuni giorni e le temperature si stanno alzando verso valori da inizio luglio. Il picco del caldi si raggiungerà proprio nel prossimo fine settimana, con associati valori d’umidità molto elevati. La fase calda extra stagionale si concluderà nei primi giorni della nuova settimana con l’arrivo di fresche e benefiche correnti atlantiche.

Bel tempo dunque da venerdì 20 a domenica 22 maggio e caldo in accentuazione specie nelle zone pianeggianti. Temperature mattutine comprese tra 19/22°C, pomeridiane tra 31/33°C. Zero termico diurno in forte ascesa versi i 4000 metri. Venti moderati da Sud Ovest, tendenza a provenire da Nord e Nord Est entro la serata di domenica.

Tendenza per lunedì 23 maggio: al mattino ancora tempo stabile, nubi in aumento dal pomeriggio. Peggiora in serata con forti rovesci, temperature in calo. Fine del caldo.

Fabio Porro