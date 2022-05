POLITICA: PIAZZA E CECCHETTI SUL NUOVO GRUPPO LEGA IN COMUNITÀ MONTANA

Data pubblicazione 28 Maggio 2022

LECCO – Di ieri la presentazione del nuovo gruppo della Lega nell’assemblea della Comunità Valsassina VVVR, andata in scena a Pratobuscante con i 16 membri quasi tutti di osservanza “piazziana” dunque come il loro leader transitati da Forza Italia al Carroccio.

Proprio Mauro Piazza commenta così: “Questo allargamento non è avvenuto a freddo. C’è calore in questa vicenda. Ho aderito alla Lega quando Salvini ha deciso di intraprendere la battaglia sulla giustizia, non chiedevo a nessuno di entrare nella Lega, davo solo le mie motivazioni e, se queste erano condivisibili, di abbracciare il movimento. Se siamo in 16 le motivazioni sono condivise. Ora abbiamo dei successi: vinto le elezioni provinciali, bene nelle partecipate, tanti amministratori… Questo è un giorno che aspettavo da tanto”.

Gli fa eco l’onorevole leghista Fabrizio Cecchetti, a sua volta presente venerdì in Comunità Montana: “La settimana scorsa abbiamo accolto quattro sindaci e diversi consiglieri della provincia di Bergamo, oggi in provincia di Lecco abbiamo accolto l’ingresso nella Lega di 12 esponenti della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera. La famiglia della amministratori della Lega si allarga di settimana in settimana: la libera scelta di questi amministratori conferma il buon lavoro svolto dagli amministratori locali leghisti nei propri territori, in coordinamento con la Regione Lombardia. In ogni provincia lombarda ci sono amministratori locali che vogliono fare parte della Lega: siamo diventati un modello e un punto di riferimento per gli altri amministratori”.

RedPol

> L’ARTICOLO DI IERI SULLA NASCITA DEL GRUPPO LEGHISTA