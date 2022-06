CAMPIONATO ITALIANO TRIAL. GRATTAROLA SPADRONEGGIA NELLE MARCHE

Data pubblicazione 6 Giugno 2022

SEFRO (MC) – Matteo Grattarola domina e vince la seconda prova del Campionato Italiano Trial. Nella località marchigiana di Sefro lo scorso fine settimana è andato in scena il secondo appuntamento della competizione tricolore: alto il livello di competitività nelle classi al via così come competitive e non scontate si sono presentate le zone di gara predisposte dal Motoclub Camerino.

Nonostante ciò l’uomo da battere è ancora il pilota valsassinese che con la differenza di undici penalità regola Lorenzo Gandola, completa il podio Andrea Riva mentre è solo quarto il lecchese Luca Petrella.

Ora nell’agenda di Teomat ci sono due settimane di trasferte mondiali, prima in Spagna e successivamente ad Andorra.