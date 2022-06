MARGNO: AL VIA IL TORNEO DI CALCIO “DÖL CHILE” CON 18 SQUADRE

Data pubblicazione 6 Giugno 2022

MARGNO – Inizia questo lunedì sera alle all’oratorio di Margno il torneo di calcio a sei giocatori in memoria di Achille Gobbi, 67 enne scomparso lo scorso settembre molto amato in paese per il suo carattere garbato e solare e per il suo impegno nella comunità, in particolare con il gruppo “Amici del Grass“. Gli amici hanno deciso di dedicare a Döl Chile come era soprannominato in Alta Valle, un torneo di calcio.

In campo 18 squadre formate da giovani e giovanissimi calciatori provenienti da tutta la Valsassina e oltre. La preparazione del campo di calcio della parrocchia di San Bartolomeo ha richiesto quasi un mese di lavoro da parte di numerosi volontari che hanno ricevuto la benedizione del parroco don Bruno Maggioni, sempre attento alle esigenze dei giovani del territorio.

Quattro i gironi della fase eliminatoria che si concluderà il 2 luglio con le fasi finali.

I gironi: