SILVIO SANDONINI. OGGI I FUNERALI, LE SUE MIGLIORI FOTO PER LARIO NEWS

6 Giugno 2022

DERVIO – Questo pomeriggio, lunedì 6 giugno alle 16, nella chiesa parrocchiale di Dervio i funerali del fotografo Silvio Sandonini scomparso l’altro giorno ad appena 64 anni.

“Fornitore” di molte testate giornalistiche, Sandonini ha collaborato a lungo anche con il nostro giornale.

Nel giorno dell’estremo saluto a questo bravissimo artigiano dell’immagine (di cronaca e non solo), Lario News ripropone alcuni dei suoi migliori scatti per il quotidiano on line della sponda orientale del Lago.