CASO CONTRADE, ‘NUOVA BARZIO’ CACCIA ROSSI DAL GRUPPO CONSILIARE

Data pubblicazione 9 Giugno 2022

BARZIO – “A seguito degli ultimi avvenimenti, con la presente la maggioranza del gruppo della “Nuova Barzio” comunica, come peraltro già noto in paese, che il sig. Achille Rossi non fa più parte del gruppo”.

Così la lista di opposizione attiva in consiglio comunale liquida in due righe il proprio ormai ex esponente, coinvolto nel caso dell’associazione delle Contrade (vedi nostro articolo esclusivo di stamattina). Restano a rappresentare Nuova Barzio i consiglieri Piergiorgio Airoldi e Giuseppe Arrigoni Neri.

I rapporti tra Rossi e il suo gruppo si erano incrinati da subito, quando il barziese si fece fotografare [evidenziato nell’immagine sopra], sorridente durante i festeggiamenti per il nuovo sindaco, teoricamente suo avversario, che aveva appena vinto di soli 7 voti le elezioni del 2019.

RedBar



