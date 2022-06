ALTA VALLE, ATTIVATO IL SEMAFORO SULLA PROVINCIALE 67

Data pubblicazione 9 Giugno 2022

CASARGO – Attivato il semaforo di cantiere lungo Strada Provinciale 67 nel territorio di Casargo.

Le annunciate modifiche alla viabilità sono necessarie per consentire i lavori di regimazione idraulica per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi in località Torrente Spirsol a monte della Sp 67, Valle Brocca, Valle delle Quaglie, Valle dell’impluvio e Valle Fontana.

“Conseguenze relative per la circolazione” fa sapere il sindaco Antonio Pasquini, che con la Provincia di Lecco ha calendarizzato gli interventi nel momento dell’anno in cui minori sarebbero stati i disagi.