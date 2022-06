PREMANA, CODEGA NON SPRECA IL RIGORE A PORTA VUOTA (E SENZA PORTIERE…). VOTI IN CALO, NEL POMERIGGIO L’UFFICIALITÀ

Data pubblicazione 13 Giugno 2022

PREMANA – Vincere ha vinto, ma la lista di Elide Codega, confermata sindaca di Premana, non ha molto altro da festeggiare. Da battere aveva solo il quorum (oltretutto abbassato quest’anno al 40%) e quella asticella l’ha superata senza problemi visto il 64% di affluenza alle urne. I dati però – complice anche l’assenza di una lista avversaria – sono stati tutti più bassi rispetto alle elezioni comunali di 5 anni fa.

Alle urne si è recato il 64,31% degli aventi diritto, contro l’81,46 del 2017. Il dato, che verrà scrutinato nel pomeriggio e consacrerà Codega di nuovo prima cittadina, è più basso anche del 76% ottenuto l’altra volta dal singolo gruppo ‘Progetto Premana’.

Infine, la diminuzione dei votanti è più sensibile nel paese della lame rispetto agli altri due Comuni lecchesi interessati ieri dal rinnovo delle loro amministrazioni:

Come si nota, in totale i votanti sono scesi in provincia di circa il 6%: a Ello del 5, a Missaglia del 3 mentre Premana registra un calo di oltre il 17%. Mancava una seconda lista, certo, ma il dato rimane sensibile e indica come nel complesso si sia trattato di un passaggio negativo per il paese valsassinese – dove la dialettica politica era già difficile prima ma ora è totalmente scomparsa. Con appunto una decisa discesa dell’interesse per il voto.

