SCI D’ERBA, IN COPPA DEL MONDO ANTONELLA MANZONI A 41 ANNI NEI PRIMI 10 

RETTENBACH (AUT) – Sabato da dimenticare nel Gigante, ma piazzamenti nella domenica di Coppa del Mondo di sci d’erba a Rettenbach, in Austria: esordio iridato così così per i “nostri” atleti, ma va segnalato come alla bella età di quasi 42 anni Antonella Manzoni sia riuscita ad entrare nella top ten del Supergigante, classificandosi al nono posto assoluto – vincitrice la ceca Koryntova.

Il ventenne Nicolò Schiavetti ha raccolto invece una undicesima piazza a un soffio dai primi dieci nella prova vinta dall’elvetico Hueppi.

