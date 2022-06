CORTENOVA, GALPERTI RISPONDE: “LARGO DE VECCHI COMPETENZA DI ANAS. INTERVERRANNO, MA ABBIAMO CHIESTO DI ACQUISIRLA”

Data pubblicazione 14 Giugno 2022

CORTENOVA – Risposta immediata e articolata del sindaco di Cortenova Sergio Galperti al nostro lettore che ha scritto una protesta – pubblicata stamane da VN – a proposito delle condizioni di un tratto del largo de Vecchi.

“Ringrazio l’autore della segnalazione sulla via dissestata – dichiara il primo cittadino -, tratto di competenza dell’ANAS dopo che la Provincia l’ha trasferita appunto all’azienda delle strade. Non per questo non ce ne stiamo interessando, anzi: il Comune ha sollecitato l’Anas che ha compiuto recentemente un sopralluogo a cura di un suo tecnico e ha stanziato a bilancio fondi per riasfaltare la strada, compresa la parte per Parlasco-Esino, anch’essa di sua competenza”.

“Dal canto nostro – conclude Galperti – interverremo a breve per riqualificare il ponte romanico con la passerella pedonale, mentre abbiamo iniziato a interloquire sempre con l’Anas con l’obiettivo di far diventare comunale proprio il largo De Vecchi”.

RedCor

