GHEZZI, OGGI I FUNERALI. “INTITOLARE IL BRIOSCHI ANCHE AL RE DELLA GRIGNA”

14 Giugno 2022

GRIGNA SETTENTRIONALE – Potrebbe essere ribattezzato “Rifugio Brioschi-Ghezzi“. E d’altra parte non sarebbe il primo ad avere un doppio nome. La proposta di intitolare l’attuale Brioschi anche al “re della Grigna” perito domenica proprio sulla sua amatissima montagna gira da ore sui social ed è possibile che il CAI Milano – titolare del glorioso rifugio in cima al Grignone – possa prendere in considerazione questa idea, così perorata da tanti appassionati di montagna e amici del povero Claudio Ghezzi.

“Claudio della Grigna” ci era salito su quasi seimila volte, amava quei posti e continuava quotidianamente a raggiungere i 2400 metri e oltre in vetta al monte per eccellenza del nostro territorio. Sul quale ha trovato la morte a 69 anni, precipitando dalla ferrata al Sasso dei Carbonari.

I funerali di Ghezzi si terranno alle 11 di oggi, nella basilica di San Vittore di Missaglia – luogo di residenza dello scomparso.

