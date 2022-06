LETTERA: CENTRODESTRA IN VALSASSINA: TUTTO DA RIFARE?

Data pubblicazione 19 Giugno 2022

Egregio Direttore,

sono passati otto giorni otto dall’ultima tornata elettorale e in Valsassina, anche se minimamente coinvolta, ancora non si ode nessuno dei solitamente loquaci capetti locali che si erga a vincitore, fregiandosi del buon risultato politico che il Centrodestra ha comunque ottenuto in alcune grandi città ma anche in molti comuni di medie e piccole dimensioni sparsi in Italia e nella nostra regione. In analoghe occasioni li abbiamo visti subito accodarsi e anche balzare sul famoso carro del vincitore ma stavolta, sul bigoncio, non li hanno fatti salire e il mugugno non manca.

Più di qualcuno comincia a pensare di essersi attaccato a un ramo secco e non deve essere una bella sensazione, solo parzialmente mascherata dal diffuso e imbarazzato silenzio.

Conoscendo bene i soggetti la cosa é perlomeno strana ma forse anche no, se si considera che il peso specifico fra le componenti interne al Centrodestra negli ultimi anni é sostanzialmente e progressivamente cambiato in favore dell’ultimo della fila che adesso é al primo posto. Chi ha fatto l’ultimo salto della quaglia in ordine di tempo, oggi considera che avrebbe potuto attendere almeno fino alle prossime consultazione politiche prima di svendere frettolosamente la pelle. Una bella fregatura se anche in quella occasione non si invertisse il trend. Altro salto? Ma dove?

I segni dei tempi anche in questo caso erano forti e chiari e il calo di consensi non era certo un segreto visto che i sondaggi hanno puntualmente registrato il crescente distacco e le perplessità dell’elettorato amico verso chi gestiva distrattamente il timone che ora, a livello nazionale, é passato in altre mani.

Lettera firmata