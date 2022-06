METEO: CALDO E AFA CON QUALCHE LIEVE TEMPORALE

Data pubblicazione 21 Giugno 2022

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il caldo non dà tregua e nei prossimi giorni sarà sempre peggio. L’anticiclone africano dopo aver infiammato la penisola iberica e la Francia con punte di 40-45°C, sposterà le sue masse d’aria calde verso tutti i nostri territori. Saranno giornate di forte sofferenza per chi non sopporta il caldo, caldo che raggiungerà l’apice giovedì 23 giugno. Deboli rovesci o temporali si attiveranno nei pomeriggi di martedì 21 e mercoledì 22 giugno, smorzando lievemente la grande calura.

Temperature mattutine comprese tra 22/26°C, pomeridiane tra 30/36°C. Zero termico diurno oltre 4300 metri. Tasso d’umidità elevato nelle ore notturne (80%), tra il 40/60% nel resto delle giornate. Venti deboli di direzione variabile.

Il caldo probabilmente si attenuerà a ridosso del fine settimana per merito di fresche correnti instabili atlantiche.

Fabio Porro