Data pubblicazione 7 Luglio 2022

LECCO – Il fatto è avvenuto questa mattina in un Comune valsassinese: un quattordicenne era solo in casa e stava giocando alla PlayStation quando, per motivi probabilmente collegati al videogame, si è improvvisamente arrabbiato e ha sferrato un pugno contro una porta a vetri. Il serramento è andato distrutto, tagliando un polso del ragazzo che ha iniziato a perdere sangue…