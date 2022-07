VERSO L’ARTICO: IL “DECA” PEDALA SUI FIORDI. L’OBIETTIVO È VICINO

Data pubblicazione 10 Luglio 2022

NORVEGIA – Fiordi raggiunti e obiettivo sempre più vicino per Davide Decataldo, 24enne introbiese partito a bordo della sua bicicletta il 31 maggio alla volta di Capo Nord, nell’estremo settentrione del vecchio continente.

Dopo aver pedalato fino alla Danimarca, meta del nostro ultimo aggiornamento, il Deca ha dovuto scendere dalla sella per utilizzare l’unico mezzo buono per attraversare il Mar del Nord, raggiungendo così le coste della tanto sognata Norvegia.

Da quel giorno, grazie alla sua fedelissima due ruote, continua il suo viaggio tra vento, freddo, pioggia e notti improvvisate nei boschi o nella casa del pescatore: “Prendendo atto che nell’ultima settimana le docce fatto nei fiumi sono nettamente superiore a quelle fatte nella doccia, sono entrato nel vivo del viaggio. I primi fiordi visti negli scorsi giorni mi hanno lasciato senza fiato, sia per il panorama che per le salite” commenta l’avventuriero.

“Non mi aspettavo così tante salite tra un fiordo e l’altro, ma lo spettacolo che trovo alla fine di ogni salita è qualcosa di unico. Passo le giornate in compagnia di molti viaggiatori in bici. Fa ridere come sotto la pioggia siamo gli unici ad essere in strada, oltre alle macchine ovviamente. Ora che il circolo polare è vicino devo restare concentrato. La pioggia di questi giorni mi demoralizza molto ma non è il momento di mollare.”

Ultimi giorni di pedalata dunque per il giovane valsassinese, che ha superato circa l’80% del percorso ed è sempre più vicino a raggiungere Nordkapp. Centinaia i sostenitori che, ad ogni aggiornamento social del Deca, lo sostengono e motivano per completare un’impresa che entrerebbe di diritto negli annali del nostro territorio.

RedInt