VENTI GIORNI DI LAVORI CON SENSO UNICO ALTERNATO SULLA SS753 DI ESINO. INTERESSANO AGUEGLIO E PARLASCO

Data pubblicazione 11 Luglio 2022

ESINO LARIO – Problemi per la circolazione nel mese di luglio a causa dei “lavori di manutenzione programmata per il risanamento della pavimentazione stradale ammalorata delle Strade Statali ex S.P. n°62, ex S.P. n°65 e ex S.P. n°73 in provincia di Lecco”.

> Esino – l’ordinanza dell’ANAS

L’intervento dell’Impresa Carnazzola Geom. Camillo S.p.A. di Colorina (SO) nei tratti compresi tra il km 10+900 e il km 27+600 avverrà dall’11 luglio (lunedì) fino al 30 del mese nella fascia oraria dalle 7 alle 18 esclusi i giorni festivi e prefestivi.

LE TRATTE INTERESSATE (clicca 2 volte per ingrandire le mappe):