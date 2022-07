INFORTUNIO SUL LAVORO A BINDO, 44ENNE ALL’OSPEDALE IN ‘CODICE GIALLO’. INTERVENGONO AMBULANZA ED ELISOCCORSO

Data pubblicazione 12 Luglio 2022

CORTENOVA – Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi, martedì, in un’azienda a Bindo di Cortenova.



(L’infortunio non è avvenuto in una delle ditte indicate nella Google Map)

A rimanere ferito abbastanza seriamente a una mano un dipendente di 44 anni, il punto interessato risulta essere un polso, da informazioni rilasciate da AREU.

L’uomo è stato subito soccorso con l’intervento del Soccorso Centro Valsassina di Introbio e dell’eliambulanza del 118 di Como; quest’ultima lo ha trasportato in “codice giallo” (condizioni dunque mediamente critiche secondo gli standard sanitari) all’ospedale di Lecco.

RedCro