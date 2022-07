Data pubblicazione 13 Luglio 2022

PRIMALUNA – Segnalata da un lettore di VN la presenza di due cavalli “in libertà”, probabilmente fuggiti dal proprietario, nella zona della ex pesa di Cortabbio, all’incrocio con la Strada Provinciale della Valsassina.

Scappati intorno alle 19, i due equini sono stati successivamente “spinti” in direzione di via Fregera. Non risultano esserci state conseguenze con danni a cose o persone.

RedCro