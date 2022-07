MUSICA: L’ORGANO SALE IN ARTAVAGGIO CON IL CORO VALSASSINA. CONCERTO ANCHE SABATO A SUEGLIO

Data pubblicazione 21 Luglio 2022

SUEGLIO/MOGGIO – Due concerti nel fine settimana per la Rassegna Organistica Valsassinese che quest’anno celebra il mezzo secolo di esistenza.

Si apre sabato 23 luglio alle 21 nella chiesa di S.Martino a Sueglio dove l’organista Stefano Martino suonerà all’organo ‘Cesare Bernasconi’ del 1900 brani di Pachelbel, Caglier, Pagella, Pierné, Mozart e Becker.

Domenica 24 luglio concerto pomeridiano nel santuario di Maria Santissima ai Piani di Artavaggio. Protagonista il Coro Valsassina, per la prima volta nel cartellone della Rassegna, e l’organo positivo che la kermesse si è regalata quest’anno per celebrare il traguardo del mezzo secolo suonato da Riccardo Quadri. Tra gli autori in programma il celebre Bepi De Marzi, brani della tradizione coristica ma anche un duetto di J.S. Bach.