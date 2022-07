NUOVO ACCORDO SUL PREZZO ALLA STALLA DEL LATTE. TREZZI (COLDIRETTI): “POSITIVA L’INTESA, DÀ PROSPETTIVA”

Data pubblicazione 21 Luglio 2022

LECCO/COMO – Raggiunto un nuovo accordo sul prezzo del latte alla stalla in Lombardia. Lo rende noto la Coldiretti regionale nel sottolineare che l’intesa è stata siglata con Italatte, società del gruppo Lactalis, la più importante industria casearia a livello nazionale.

L’accordo – precisa Coldiretti Como Lecco – prevede il riconoscimento alla stalla di 55 centesimi al litro per i mesi di luglio e agosto, di 57 centesimi al litro per i mesi di settembre e ottobre, di 58 centesimi al litro per il mese di novembre e di 60 centesimi al litro per dicembre.

“Un risultato positivo che permette alle aziende di guardare ai prossimi mesi con una prospettiva favorevole” commenta Fortunato Trezzi, presidente di Coldiretti Como Lecco. “È una boccata d’ossigeno anche in relazione agli aumenti dei costi di produzione che hanno investito un settore chiave per l’economia agricola delle due province quale, appunto, la zootecnia da latte. Dal latte munto nel comprensorio, infatti, si originano prestigiose Dop, tra cui il Grana Padano e il Gorgonzola, oltre a formaggi fortemente identitari per i nostri territori”.

Con circa 5mila allevamenti – afferma la Coldiretti interprovinciale – la Lombardia produce oltre il 45% del latte italiano e il comprensorio lariano è parte di questo importante sistema. La stabilità della rete zootecnica – conclude Coldiretti Como Lecco – ha un’importanza che non riguarda solo l’economia nazionale ma ha una rilevanza sociale e ambientale perché quando una stalla chiude si perde un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di formaggi tipici e soprattutto di persone impegnate a combattere, spesso da intere generazioni, lo spopolamento e il degrado dei territori soprattutto in zone svantaggiate.