Data pubblicazione 24 Luglio 2022

PREMANA/ESINO LARIO – Due elicotteri di Areu intervenuti nel nostro territorio nell’arco di pochi minuti. Verso le 13 di questa domenica l’elicottero di Brescia ha raggiunto Premana per una donna di 50 anni caduta e procuratasi un trauma alla colonna, un codice verde. Circa 15 minuti dopo è decollata l’eliambulanza di Como per portare soccorso a un ragazzo di 23 anni ad Esino, punto da un imenottero e trattato in posto senza necessità di trasporto in ospedale.