DOMICILIAZIONE DELLE BOLLETTE: ECCO PERCHÉ CONVIENE

Data pubblicazione 27 Luglio 2022

A tutti, almeno una volta, sarà capitato di dimenticare il pagamento delle utenze entro la scadenza, perché si hanno diverse incombenze quotidiane o perché ci si trova fuori casa (ad esempio in viaggio per un lungo periodo, ecc). Altre volte, invece, le bollette vengono consegnate in ritardo, addirittura già scadute. Per evitare situazioni incresciose, come il pagamento di importi maggiorati oppure la sospensione della fornitura, è preferibile optare per la domiciliazione sul conto corrente. Se non se ne possiede uno, è possibile trovare un conto online con Facile.it ed utilizzarlo anche per la domiciliazione.

Come attivare la domiciliazione delle utenze?

Per attivare la domiciliazione bancaria delle utenze, e quindi il pagamento automatico mediante conto corrente delle bollette, bisogna rilasciare un’autorizzazione al proprio istituto di credito. In genere, per fare ciò, basta compilare un modulo presso una sede fisica della banca oppure i canali home banking, inserendo l’IBAN del conto corrente, i propri dati personali, il riferimento della filiale della banca ed infine i dati e la ragione sociale del fornitore di luce o gas. Tale modulo, va inviato alla banca mediante i canali messi a disposizione dalla stessa (per esempio PEC, raccomandata, ecc.) ed attendere l’attivazione del servizio. In genere, bastano alcuni giorni. In altri casi, invece, basta scegliere la domiciliazione bancaria in fase di sottoscrizione del contratto, semplicemente indicando al fornitore i dati ed ovviamente le coordinate bancarie per l’addebito. È premura del fornitore, in questo caso, avviare la pratica per attivare la domiciliazione. È fondamentale, però, accertarsi che sul conto vi siano sempre i fondi sufficienti ad effettuare la transazione mensilmente, altrimenti potrebbe non andare a buon fine.

Perché conviene l’addebito automatico delle bollette?

Come già spiegato, optare per la domiciliazione bancaria delle utenze permette di godere di molteplici vantaggi, che possono essere così sintetizzati: