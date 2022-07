CALCIO, CORTENOVA: 5 VOLTI NUOVI NELLA ROSA DELLA PROSSIMA STAGIONE

Data pubblicazione 28 Luglio 2022

CORTENOVA – Ultimo mese di vacanza prima dell’inizio della stagione per la prima squadra del Cortenova, che, per il terzo anno consecutivo, sarà impegnata nel campionato di Prima Categoria. Durante la serata di presentazione della rosa 2022-2023 sono stati ufficializzati gli ultimi dettagli relativi all’inizio della preparazione, fissata per la fine di agosto, e a tutti i giocatori che faranno parte della squadra.

Sono cinque i volti nuovi nel team valsassinese, tre dei quali promossi dalla juniores. Dopo il pesante addio di Johnny Ruiz Macas, il posto “vacante” in attacco sarà occupato da Gjon Gashi, ballabiese classe 1999 che nelle scorse due stagioni ha militato nella Galbiatese. Sempre da Ballabio il 2002 Leonardo Ripamonti, centrocampista ex Osvaldo Zanetti con un passato nelle giovanili del Lecco. Dal settore giovanile altri tre rinforzi a metà campo: i premanesi Alex Fazzini, classe 2001 già più volte aggregato in Prima Squadra nella scorsa stagione, e Alessandro Tenderini (2002) e il pasturese Matthias Invernizzi (2004).

Salutano Cortenova invece diversi giocatori che hanno contribuito a scrivere la storia recente del club, ringraziati pubblicamente dalla società. Si tratta di Michele Gobbi, Matteo Carletti, Simone Cimpanelli, Riccardo Salvadori, Malang Diambang e Stefano Tagliaferri.