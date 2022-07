CREMENO, CICLISTA INVESTITO AL “SOLITO” INCROCIO DEI NOCCOLI

Data pubblicazione 28 Luglio 2022

CREMENO – Incidente a Cremeno all’incrocio tra la Strada Provinciale e via Noccoli. Alle 9.30 circa una automobile, uscendo dallo stop, avrebbe investito un ciclista, un uomo di 26 anni, in transito sulla SP in direzione Barzio. Sul posto l’ambulanza e la Polizia Locale dell’altopiano per i rilievi del caso.

Il ciclista ha riportato contusioni alla testa e alla schiena, in codice verde è stato trasportato al Pronto soccorso di Lecco per accertamenti.

Quell’incrocio, che comprende anche l’uscita dal supermercato, è noto per la pericolosità e sono numerosi gli incidenti, anche gravi, avvenuti in questi anni.