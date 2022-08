BELLANO/VENDROGNO: AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DI “ADOTTA UNA MUCCA”

Data pubblicazione 2 Agosto 2022

BELLANO – Grazie alla collaborazione con gli alpeggi di Chiaro e Camaggiore, a Bellano è tornata la simpatica iniziativa “Adotta una mucca“, che permette di contribuire alla salvaguardia dell’ambiente, a conoscere gli alpeggi e nello stesso tempo di usufruire dei prodotti autentici creati con il latte del “proprio” esemplare.

Per adottare una mucca, basta recarsi presso l’Infopoint di Bellano in via Vittorio Veneto 23 per scegliere la nostra preferita e ricevere il certificato di adozione dell’animale scelto. L’adozione costa 60 euro e in cambio c’è la possibilità di acquistare i prodotti caseari per un valore di 40 euro. E di contribuire inoltre con la restante parte a piccoli lavori di restauro dell’alpeggio.

È la seconda edizione di questa iniziativa, lanciata dall’Infopoint di Bellano, che permette di scegliere la mucca preferita sfogliando la galleria di immagini pubblicata su Facebook, dove ci sono le cinquantotto di Camaggiore, ognuna con il suo nome, e le sessantacinque di Chiaro. L’acquisto in due soluzioni dovrà essere effettuato a Camaggiore o a Chiaro entro il prossimo 30 settembre. Lì si potranno ritirare i prodotti caseari.

Il progetto è studiato per aiutare gli allevatori che con tanto sacrificio portano avanti la loro attività. Si contribuisce inoltro a salvaguardare l’ambiente con l’investimento di circa 1.200 euro che verranno utilizzati per migliorare gli alpeggi, sempre più devastati dai cinghiali che con le loro scorribande rendono poi impraticabili i pascoli.

“Lo scorso anno abbiamo fatto il sold out e ci sono state ulteriori richieste – hanno detto gli organizzatori dall’Infopoint – Se dovesse capitare anche questa volta, è stato deciso di aprire a una seconda adozione per la stessa mucca. A oggi, in appena una settimana, abbiamo già avuto una trentina di adozioni”.

F. S.