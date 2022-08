INTROBIO-MERANO E RITORNO: 600 KM IN ‘CIAO’, PROTAGONISTI 3 VALSASSINESI

Data pubblicazione 2 Agosto 2022

INTROBIO – Tre giovani della Valsassina (il 25 enne Edoardo, Giacomo di 26 anni e il trentenne Davide, tutti introbiesi) partiranno mercoledì 17 agosto in sella ai loro motorini Piaggio Ciao per affrontare un viaggio di 600 km, della durata di 5 giorni.

I ragazzi uniscono la passione per le moto con la voglia di mettersi in gioco per affrontare questo giro su un ciclomotore di 50 anni fa. Porteranno con loro tutti i ricambi necessari, forniti da Ghezzimotors per ogni imprevisto, e il necessario per restare in sella 5 giorni.

Le tappe sono così suddivise:

– 1° giorno partenza ore 9 da Introbio e arrivo a Bormio per orario di cena

– 2° giorno partenza ore 9 da Bormio e arrivo a Merano nel pomeriggio dopo aver affrontato il muro del passo dello Stelvio

– 3° giorno partenza ore 9 da Merano e arrivo a Riva del Garda nel tardo pomeriggio

– 4° giorno partenza ore 9 da Riva del Garda e arrivo a Iseo nel tardo pomeriggio

– 5° giorno partenza ore 9 da Iseo e rientro a Introbio nel tardo pomeriggio

Tutto il viaggio sarà “monitorato” su Valsassinanews, sui social dai ragazzi e sulla pagina Ghezzimotors per tenervi aggiornati sulle avventure di ogni giorno.

RedInt