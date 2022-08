METEO: TORNA IL CALDO INTENSO CON L’ANTICICLONE AFRICANO

Data pubblicazione 2 Agosto 2022

PREVISIONI METEREOLOGICHE – Si è tornati a respirare nel fine settimana grazie ai temporali, alla pioggia localmente intensa e alle temperature in calo. L’Anticiclone africano dopo una lunga sosta su tutti i nostri territori si è indebolito a metà della scorsa settimana, favorendo così l’ingresso di alcuni impulsi freschi instabili.

Diciamo che le manifestazioni temporalesche si sono avute nei pomeriggi e nelle serate, scrosci molti intensi accompagnati spesso da grandine e venti sostenuti. Purtroppo l’aggiornamento dei modelli previsionali non è positivo: l’Alta pressione africana rialzerà nuovamente la “testa”, riportandoci nuovamente giorni con caldo intenso. Non raggiungeremo i picchi elevati dell’ultima ondata di calore (la quarta), ma non sarà difficile arrivare ai 34/35°C.

Tempo stabile e soleggiato fino a giovedì 4 agosto, ma con caldo sempre più accentuato. Temperatre mattutine comprese tra 22/25°C, con massime tra 32/34°C. Lo zero termico diurno in rialzo verso i 4500 metri. Venti deboli tra Nord e Nord Est, tendenti a provenire da Sud Ovest da giovedì.

Fabio Porro