CALCIO: PIÙ BRIANZA E MENO VALTELLINA NEL GIRONE DEL CORTENOVA

Data pubblicazione 3 Agosto 2022

CORTENOVA – Dopo la presentazione ufficiale della rosa, manca poco più di un mese per l’inizio ufficiale della stagione del Cortenova, che farà il suo esordio in Coppa Lombardia il prossimo 4 settembre. Il weekend successivo, 11 settembre, sarà invece quello dell’effettiva partenza per il campionato di Prima Categoria.

Proprio in quest’ottica, sono state ufficializzate nelle ultime ore tutte le squadre del girone C, a cui è iscritta la società valsassinese.

Diverse le novità rispetto alla passata stagione: innanzitutto cala la componente valtellinese, quest’anno rappresentata solamente da quattro club: Grosio, Olympic Morbegno, Berbenno e Albosaggia Ponchiera. Altrettante le trasferte in Brianza, assenti nella passata stagione, contro Football Leon, Pro Lissone Calcio, Sovico, Triuggiese.

Più vicine le sfide a Vercurago e Valmadrera, squadre neopromosse, che insieme a Rovagnate e Polisportiva 2B formano il plotone delle lecchesi. Match nel comasco con Giovanile Canzese e Bellagina, mentre, novità assoluta, la bergamasca Monvico.

RedSpo