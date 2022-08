PASTURO: CONFUSIONE SULLA DELIBERA MA IL PROGETTO IPERAL VA AVANTI

Data pubblicazione 4 Agosto 2022

PASTURO – Ci sarebbe davvero lo zampino della Regione nel rinvio della delibera del Comune di Pasturo la cui approvazione avrebbe segnato un ulteriore passo avanti nella vicenda dell’ipermercato da edificarsi sulla piana, accanto alla Strada Provinciale.

Da Milano dunque un occhio di riguardo per quanto sta avvenendo a Pasturo e per il suo Pgt, anche se i suggerimenti non sempre si sono dimostrati chiari, anzi. Ad ogni modo, una volta sistemati i cavilli emersi nel documento da presentare in Consiglio Comunale, la variante pensata per il centro commerciale verrebbe votata a stretto giro e si passerebbe così a metter mano al Piano di Governo del Territorio con una certa celerità, sebbene manchino pochi mesi alla “scadenza” dello stesso e alla sua necessaria revisione generale.

RedPol