RASSEGNA ORGANISTICA: A BARZIO LE IMPROVVISAZIONI DI AGRIMONTI, GIOVANE TALENTO DEL PANORAMA EUROPEO

Data pubblicazione 5 Agosto 2022

BARZIO – Tre appuntamenti nel fine settimana per la Rassegna Organistica Valsassinese. Venerdì protagonista è Gabriele Agrimoni, si prosegue sabato a Tremenico con il du0 violino-pianoforte composto da Francesco Albarelli e Vittorio Vanini, domenica invece il concerto in collaborazione con il Festival ‘Tra Lago e Monti’ porterà a Barzio il flauto di Giuseppe Nova, la soprano Sang Eun Kim e l’organista Maurizio Fornero.

Venerdì 5 agosto, all’organo ‘Mascioni’ della parrocchiale di Barzio, Gabriele Agrimonti eseguirà brani di J.S. Bach, C. Franck, I. Albeniz, riservando poi un parte del concerto a improvvisazioni su temi richiesti dal pubblico.

Parmense classe 1995, il musicista vive a Parigi e concepisce l’interpretazione e l’improvvisazione come arti unite da un legame indissolubile. Avvicinatosi alla musica a 11 anni, si diploma nella classe di organo e composizione organistica al conservatorio “A. Boito” di Parma con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore, all’unanimità della giuria. A soli 13 anni viene nominato organista co-titolare della Basilica Magistrale di S. Maria della Steccata di Parma.

Viene ammesso nel 2016 al Conservatorio di Parigi (Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris) dove tutt’ora prosegue la sua formazione nelle prestigiose classi di improvvisazione ed écriture (composizione in stile), seguito da personalità di spicco a livello internazionale.

Si distingue in concorsi internazionali di improvvisazione, risultando vincitore del primo premio ai concorsi di Haarlem (all’unanimità della giuria) in Olanda, St Albans (Tournemire Prize) in Inghilterra, Parigi (Grand-Prix d’improvisation Marchal-Litaize), Strasburgo (Boellman-Gigout) in Francia. Si afferma come primo italiano assoluto ad aver ricevuto questi riconoscimenti. Per l’interpretazione, ottiene il primo premio ed il premio del pubblico al concorso Xavier Darasse di Tolosa (categoria “organo sinfonico”), in Francia, e per la composizione i premi del pubblico e del pubblico di internet al concorso Saint-Sulpice 2021, a Parigi. Nel 2021 riceve l’onorificenza di Cavaliere della Croce dal Comune di Collecchio (PR).

Svolgendo una sempre più densa attività concertistica in tutt’Europa, il suo repertorio si estende dalla musica rinascimentale a quella contemporanea, lasciando ampio spazio all’arte dell’improvvisazione, integrata ed associata anche ad ambiti extra-musicali, come quelli del cinema e della danza.