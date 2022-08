LETTERA: “BARZIO ERA UNA MERAVIGLIA, OGGI C’È DA VERGOGNARSI”

Data pubblicazione 13 Agosto 2022

Gentile redazione, invio questa lettera che spero vogliate pubblicare, perché mi vergogno del mio paese.

Sono ormai 50 anni che vivo in questo paese, ma una vergogna simile non l’ho mai provata.

Un paese che era una meraviglia, in questi ultimi anni, specialmente gli ultimi 2/3, ha proprio visto farsi rovinare da chi non riesce a tenere ordine.

E ora vado ad elencare tutto ciò che un’amministrazione dovrebbe anche minimamente considerate:

Pulizia del paese: c’è sporcizia ovunque, cestini sempre pieni, erbaccia e rami che sporgono ovunque, per non parlare di quella raccolta rifiuti che avviene di venerdì (non si sapeva che c’era il mercato?).

Automobili posteggiate in ogni angolo: la vigilanza dov’è? Troviamo auto in ogni angolo senza che nessuno dica niente, specialmente davanti ai bar, ovviamente in sosta vietata (vogliamo un po’di rispetto).

Turismo: non si offre proprio niente… I bambini non hanno mezzo parco per giocare, e il poco che c’è è distrutto…

Ma allora non c’è da vergognarsi?

Che l’amministrazione si faccia un esame di coscienza…

Grazie

Barbara