E SONO MILLE! SEMPRE PIÙ FIRME CONTRO LE “OLIMPIADI DEL CEMENTO”

Data pubblicazione 16 Agosto 2022

BARZIO – Sfondato il muro dei mille per la petizione che dice No a nuovo cemento in Altopiano. L’iniziativa, lanciata in forma cartacea e poi transitata sulla piattaforma Change.org, è stata capace di superare le mille firme nella sola settimana di Ferragosto.

Ne erano bastate poche centinaia per portare allo scoperto gli amministratori locali, fino a quel momento restii a parlare dei progetti, e per convincere il sottosegretario regionale Antonio Rossi – nella foto, col cappello d’Alpino, Rossi accompagnato dagli amministratori di Barzio e Moggio – e l’assessore alla Montagna e Enti Locali di Regione Lombardia Massimo Sertori a promettere un tavolo di confronto, un unicum nel campo dei Patti Territoriali lombardi stipulati nel nome delle Olimpiadi.

Quota mille non sembra essere un traguardo, la petizione infatti prosegue, ma è un segnale importante del disappunto creato da ambizioni di nuove strade, parcheggi e timori di ulteriori lottizzazioni in un territorio già troppo compromesso da speculazioni edilizie.

RedPol