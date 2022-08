SAN ROCCO, A CREMENO SI RINNOVA LA TRADIZIONE: LA GALLERIA FOTOGRAFICA

Data pubblicazione 16 Agosto 2022

CREMENO – Anche quest’anno – come fin da quasi due secoli – oggi 16 agosto nel giorno dedicato a San Rocco la Parrocchia di Cremeno si raccoglie attorno al Santo al quale viene attribuita la grazia di aver debellato la piaga del colera che affliggeva i nostri paesi.

L’evento si tramanda dal 1836, anno in cui, a seguito di un voto fatto dalla popolazione di Cremeno durante la pestilenza, trasportando la statua lungo le vie della località e invocando in preghiera la fine della pestilenza, tali invocazioni “furono ascoltate” e da allora la comunità, devota al Santo, rinnova la propria fede, devozione e riconoscenza per le intercessioni a lui invocate e ricevute.

Da ricordare che nello stesso anno, il 1836, la Comunità di Introbio, alla ricerca della medesima grazia, fece il voto alla Madonna della Neve di Biandino.